Коронавирус: Трамп заявил о необходимости восстановления американских спортивных лиг

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 4891 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 40988 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 44636 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 63672 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69964 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100678 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105212 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130465 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130167 просмотра

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4 марта, 18:57 • 105056 просмотра
Актуальное
Коронавирус: Трамп заявил о необходимости восстановления американских спортивных лиг

Коронавирус: Трамп заявил о необходимости восстановления американских спортивных лиг

Киев  •  УНН

 • 13846 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает необходимым как можно скорее возобновить спортивные соревнования в стране несмотря на пандемию коронавируса. Слова Трампа приводит The Hill, передает УНН.

Американский лидер желает провести переговоры с главами главных спортивных лиг в США.

“Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире”, — признался Трамп.

Отметим, что американские спортивные лиги были приостановлены в середине марта. У игроков НБА и НХЛ были диагностированы респираторные инфекции.

Напомним, что в США в сутки умерло более 2,6 тыс. человек от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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