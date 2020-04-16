Коронавирус: Трамп заявил о необходимости восстановления американских спортивных лиг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает необходимым как можно скорее возобновить спортивные соревнования в стране несмотря на пандемию коронавируса. Слова Трампа приводит The Hill, передает УНН.
Американский лидер желает провести переговоры с главами главных спортивных лиг в США.
“Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире”, — признался Трамп.
Отметим, что американские спортивные лиги были приостановлены в середине марта. У игроков НБА и НХЛ были диагностированы респираторные инфекции.
Напомним, что в США в сутки умерло более 2,6 тыс. человек от COVID-19.