Коронавірус: на Мадагаскарі замість щеплень продовжать пити напій з полину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Мадагаскар не поспішає купувати вакцини проти коронавірусу. Замість вакцин в країні є альтернативний варіант. Про це заявив президент країни Андрі Радзуеліна, передає УНН із посиланням на DW.
Що відомо
За його словами, він не виступає категорично проти щеплень, але країна зараз знаходиться в “спостережній фазі”, оцінюючи побічні ефекти вакцинації в інших країнах.
У минулому році Радзуеліна представив в якості лікарського засобу від COVID-19 напій на основі полину під назвою COVID-Organics.
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Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.
Доповнення
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.