Коронавірус: на Мадагаскарі замість щеплень продовжать пити напій з полину

Що відомо

За його словами, він не виступає категорично проти щеплень, але країна зараз знаходиться в “спостережній фазі”, оцінюючи побічні ефекти вакцинації в інших країнах.

У минулому році Радзуеліна представив в якості лікарського засобу від COVID-19 напій на основі полину під назвою COVID-Organics.

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Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.

Доповнення

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.