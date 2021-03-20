Дослідження антитіл до COVID-19 показало велику кількість перехворілих серед дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Дослідження, проведене в Північній Вірджинії, США, показує, що серед дітей було виявлено дивно велику кількість з антитілами проти COVID-19, повідомляє FOX5, передає УНН.
Деталі
Inova Health System в партнерстві з Департаментом охорони здоров'я Вірджинії і Університетом Джорджа Мейсона восени вивчили частоту COVID-19 серед дітей.
Дослідники підрахували, що до певного періоду у 1% дітей мали виявитися антитіла від COVID-19. Але результати тестування тисяч дітей показали, що антитіла до коронавірусної хвороби виявилися у 8,5%. І це виявилося приблизно вдвічі більше, ніж серед дорослих.
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При цьому у 66% дітей з антитілами ніколи не було симптомів COVID-19.
Доповнення
Відзначимо, що діти не дивлячись на безсимптомний перебіг COVID-19 можуть отримати важкі ускладнення від хвороби. Українські лікарі, наприклад, стикалися з цим неодноразово. При цьому у дітей, які перехворіли безсимптомно і мали негативний ПЛР-тест на COVID-19, тільки ІФА-тест показав наявність антитіл до коронавірус.
За словами керівниці львівського "Охматдиту" Олександри Бурда, завчасно запобігти ускладненням можна за умови здачі ІФА-тесту на антитіла. Він покаже наявність імуноглобулінів, які означають, що дитина перехворіла COVID-19. Тому, відповідно, ця інформація може стати в нагоді для коригування схеми лікування як дітей, так і дорослих під час ускладнень.