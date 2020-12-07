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Дети страдают от осложнений COVID-19 даже при бессимптомном течении болезни

Дети страдают от осложнений COVID-19 даже при бессимптомном течении болезни

Киев  •  УНН

 • 19881 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Дети несмотря на бессимптомное течение COVID-19 могут получить тяжелые осложнения от болезни. Украинские врачи сталкивались с этим неоднократно. Об этом УНН рассказала руководительница львовского "Охматдета" Александра Бурда.

У детей, которые переболели бессимптомно и имели отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, только ИФА-тест показал наличие антител к коронавирусу.

"У нас было десять детей, которые имели осложнения в виде синдрома Кавасаки. Стартово у них ПЦР-тест был отрицательный, а при обследовании ИФА на антитела обнаружили иммуноглобулины G. Они были высокие, хотя явной инфекции или явной симптоматической картины COVID-19 не было", - отметила врач.

Поэтому, по ее словам, пренебрегать индивидуальными средствами защиты в случае с детьми не стоит. К тому же заблаговременно предотвратить осложнения можно при условии сдачи ИФА-теста на антитела. Он покажет наличие иммуноглобулинов, которые означают, что ребенок переболел COVID-19. Поэтому, соответственно, эта информация может пригодиться для корректировки схемы лечения как детей, так и взрослых во время осложнений.

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"Для собственной безопасности обычно было бы очень хорошо, если бы человек знал, что у него иммуноглобулин G положительный. Тогда легче и свободнее себя можно чувствовать. Если есть возможность, то такие тесты стоит сделать", - отметила она.

Учитывая, что новые исследования показывают довольно длительное действие иммунитета к COVID-19, знание о наличии антител и их количество очень важны.

"Если есть такая возможность - делать тест, чтобы мониторить ситуацию, то, конечно, надо делать регулярно", - подытожила врач.

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