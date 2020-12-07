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Діти страждають від ускладнень COVID-19 навіть при безсимптомному перебігу хвороби

Діти страждають від ускладнень COVID-19 навіть при безсимптомному перебігу хвороби

Київ • УНН

 • 19895 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Діти попри безсимптомний перебіг COVID-19 можуть отримати важкі ускладнення від хвороби. Українські лікарі стикалися з цим неодноразово. Про це УНН розповіла очільниця львівського “Охматдиту” Олександра Бурда.

У дітей, які перехворіли безсимптомно і мали негативний ПЛР-тест на COVID-19, лише ІФА-тест показав наявність антитіл до коронавірусу.

“У нас було десять дітей, які мали ускладнення у вигляді синдрому Кавасакі. Стартово в них ПЛР-тест був негативний, а при обстеженні ІФА на антитіла виявили імуноглобуліни G. Вони були високі, хоча явної інфекції або явної симптоматичної картини COVID-19 не було”, — зазначила лікарка.

Тому, за її словами, нехтувати індивідуальними засобами захисту у випадку з дітьми не варто. До того ж завчасно запобігти ускладненням можна за умови здачі ІФА-тесту на антитіла. Він покаже наявність імуноглобулінів, які означають, що дитина перехворіла на COVID-19. Тож, відповідно, ця інформація може стати в пригоді для коригування схеми лікування як дітлахів, так і дорослих під час ускладнень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тривожність, слабкість і проблеми з концентрацією: чому лікар рекомендує зробити ІФА-тест на коронавірус

“Для власної безпеки звичайно було б дуже добре, коли б людина знала, що в неї імуноглобулін G позитивний. Тоді легше і вільніше себе можна почувати. Якщо є можливість, то такі тести варто зробити”, — зауважила вона.

Враховуючи, що нові дослідження показують досить тривалу дію імунітету до COVID-19, знання про наявність антитіл і їхню кількість є дуже важливою.

“Якщо є така можливість — робити тест, щоб моніторити ситуацію, то, звісно, треба робити регулярно”, — підсумувала лікарка.

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