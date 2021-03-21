Коронавирус: на Мадагаскаре вместо прививок продолжат пить напиток из полыни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мадагаскар не спешит покупать вакцины против коронавируса. Вместо вакцин в стране есть альтернативный вариант. Об этом заявил президент страны Андри Радзуэлина, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
По его словам, он не выступает категорически против прививок, но страна сейчас находится в “наблюдательной фазе”, оценивая побочные эффекты вакцинации в других странах.
В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics.
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Однако проведенные затем исследования ВОЗ не довели эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.
Дополнение
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.