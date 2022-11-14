Королю виповнюється 74 роки: Чарльз III відзначить перший день народження як монарх "приватно"

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"Король відзначить свій перший день народження як монарх і, як очікується, відзначить цю подію в приватній обстановці після насиченого подіями початку свого правління", - пише британський таблоїд.

Чарльз став королем після смерті королеви 8 вересня, і з того часу він мав напружений період, відзначає видання.

Як принц Уельський, він іноді виїжджав в офіційні закордонні турне під час свого дня народження і відзначав його за кордоном з тортом.

Чарльз провів день напередодні свого 74-річчя, очоливши націю у вшануванні загиблих на війні під час щорічної недільної меморіальної служби біля Кенотафа.

Як очікується, дата короля буде відзначена оркестром домашньої кавалерії, який виконає Happy Birthday під час церемонії зміни варти в Букінгемському палаці в понеділок.

На честь його дня народження по всій столиці вперше прозвучать артилерійські салюти. Загін Його Величності королівської кінної артилерії дасть 41 залп з полудня у лондонському Грін-парку, а відразу після цього оркестр шотландської гвардії виконає Happy Birthday у парку.

Через годину Почесна артилерійська рота дасть салют із 62 гармат в Лондонському Тауері.

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