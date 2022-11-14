Королю исполняется 74 года: Карл III отметит первый день рождения как монарх "приватно"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Британский король Карл III отмечает свой 74-й день рождения, первый с момента восхождения на британский престол, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
"Король отметит свой первый день рождения как монарх и, как ожидается, отметит это событие в приватной обстановке после насыщенного событиями начала своего правления", - пишет британский таблоид.
Чарльз стал королем после смерти королевы 8 сентября, и с тех пор он имел напряженный период, отмечает издание.
Как принц Уэльский, он иногда уезжал в официальные зарубежные турне во время своего дня рождения и отмечал его за границей с тортом.
Чарльз провел день накануне своего 74-летия, возглавив нацию в церемонии почитания погибших на войне во время ежегодной воскресной мемориальной службы у Кенотафа.
Как ожидается, дата короля будет отмечена оркестром домашней кавалерии, который исполнит Happy Birthday во время церемонии смены караула в Букингемском дворце в понедельник.
В честь его дня рождения по всей столице впервые прозвучат артиллерийские салюты. Отряд Его Величества королевской конной артиллерии даст 41 залп с полудня в лондонском Грин-парке, а сразу после этого оркестр шотландской гвардии исполнит Happy Birthday в парке.
Через час Почетная артиллерийская рота даст салют из 62 орудий в Лондонском Тауэре.
Напомним
Карла III и Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк, протестующего задержали.