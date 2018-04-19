Королева Єлизавета II запропонувала сину замість неї очолити Співдружність націй
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Королева Єлизавета II, голова Співдружності націй, ймовірно, востаннє відкрила саміт Співдружності та висловила надію, що головуючу роль буде дозволено виконувати її сину, принцу Чарльзу, передає УНН з посиланням на AFP.
Королева Єлизавета II, якій в суботу виповнюється 92 роки, привітала сьогодні лідерів 53 країн Співдружності у Букінгемському палаці на початку дводенних переговорів, на яких обговорюватимуться питання торгівлі, охорони морських ресурсів та боротьбу з кіберзлочинністю.
У своїй вступній промові королева говорила про свою "екстраординарну подорож" як голови Співдружності, започаткованої ще за часи правління її батька, короля Георга VI Лондонською декларацією у 1949 році.
"Моє щире бажання, щоб Співдружність продовжувала забезпечувати стабільність і спадкоємність майбутніх поколінь і вирішить, що одного дня Принц Уельський повинен продовжувати важливу роботу, розпочату моїм батьком в 1949 році", - сказала вона.
У заключний день саміту, в п'ятницю, очікується, що лідери обговорять, хто має зайняти місце на посаді голови після королеви Єлизавети.
Позиція не є спадковою, однак очікується, що, незважаючи на певне занепокоєння серед палких республіканців, Чарльз, який також є спадкоємцем престолів 16 країн Співдружності, отримає посаду.
Як повідомляв УНН, на початку року Співдружність націй таємно почала процес розгляду питання про передачу повноважень голови організації.