Королева Елизавета II предложила сыну вместо нее возглавить Содружество наций

Королева Елизавета II, которой в субботу исполняется 92 года, поздравила сегодня лидеров 53 стран Содружества в Букингемском дворце в начале двухдневных переговоров, на которых будут обсуждаться вопросы торговли, охраны морских ресурсов и борьба с киберпреступностью.

В своей вступительной речи королева говорила о своей "экстраординарном путешествие" как главы Содружества, начатом ​​еще во времена правления ее отца, короля Георга VI Лондонской декларации в 1949 году.

"Мое искреннее желание, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность будущих поколений и решит, что однажды Принц Уэльский должен продолжать важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - сказала она.

В заключительный день саммита, в пятницу, ожидается, что лидеры обсудят, кто должен занять место на посту главы после королевы Елизаветы.

Пост не является наследственным, однако ожидается, что, несмотря на определенное беспокойство среди пылких республиканцев, Чарльз, который также является наследником престолов 16 стран Содружества, получит должность.

Как сообщал УНН, в начале года Содружество наций тайно начало процесс рассмотрения вопроса о передаче полномочий председателя организации.



