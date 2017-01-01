Королева Єлизавета ІІ не з'являється на публіці 12 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ не відвідує у новорічний день церковну службу в Сандрингемі через "через застуду", передає УНН з посиланням на ВВС.
Королева пропустила церковну церемонію на Різдво вперше за багато років. Проте Букінгемський палац заявляє, що неприсутність на службі є усього лише "запобіжним заходом".
Прес-секретар Букінгемського палацу заявив, що королева "досі відпочиває".
"Вона має дуже глибоку особисту віру - вона говорила про те, що Бог є якорем в її житті. Але слід бути обережним, коли ідеться про 90-річного монарха", - сказав ВВС королівський кореспондент Пітер Хант.
Він повідомив, що Єлизавета ІІ, як і раніше, отримує і вивчає державну кореспонденцію, лишаючись "добровільним в'язнем у своєму власному домі".
Як повідомляв УНН, Королева Єлизавета більше не буде покровителем Вімблдону.