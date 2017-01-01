Королева Елизавета Вторая не появляется на публике 12 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета Вторая не посетит в новогодний день церковную службу в Сандрингеми за "из-за простуды", передает УНН со ссылкой на ВВС .
Королева пропустила церковную церемонию на Рождество впервые за многие годы. Однако Букингемский дворец заявляет, что неприсутствие на службе является всего лишь "мерой предосторожности".
Пресс-секретарь Букингемского дворца заявил, что королева "до сих пор отдыхает".
"Она имеет очень глубокую личную веру - она говорила о том, что Бог есть якорем в ее жизни. Но следует быть осторожным, когда речь идет о 90-летнем монархе", - сказал ВВС королевский корреспондент Питер Хант.
Он сообщил, что Елизавета Вторая, как и раньше, получает и изучает государственную корреспонденцию, оставаясь "добровольным узником в своем собственном доме".
Как сообщал УНН, Королева Елизавета больше не будет покровителем Уимблдона .