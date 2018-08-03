Кораблі НАТО покинули Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кораблі НАТО покинули Чорне море. Про це повідомила НАТО у Тwitter, передає УНН.
"Два кораблі НАТО, які належать Туреччині та Німеччині, покинули чорне море", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, спільні навчання країн-членів і партнерів НАТО Noble Partner 2018 почалися в середу на військовій базі Вазіані в Грузії. Участь у них бере і Україна.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив в четвер, що серед лідерів країн НАТО є один або два диктатора. Впевненість в цьому він висловив, виступаючи з присвяченій торговельній політиці промовою на території сталеливарного заводу в штаті Іллінойс. Виступ американського лідера транслював сайт Білого дому.