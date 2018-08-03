Корабли НАТО покинули Черное море

"Два корабля НАТО, принадлежащих Турции и Германии, покинули Черное море", - говорится в сообщении.

Напомним, совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 начались в среду на военной базе Вазиани в Грузии. Участие в них принимает и Украина.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что среди лидеров стран НАТО есть один или два диктатора. Уверенность в этом он высказал, выступая с посвященной торговой политике речью на территории сталелитейного завода в штате Иллинойс. Выступление американского лидера транслировал сайт Белого дома.