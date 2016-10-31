Контрактниками за майже два роки стали 85 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За період 2014-2016 років контракт на службу в українській армії укладено з 85 тисячами військовослужбовців. Про це повідомив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За період 2014-2016 років ми уклали контракти з 85-ма тисячами військовослужбовців. Із них лише цього року - з 59-ма тисячами, серед них 6 тисяч - це офіцери", - зазначив В.Муженко.
З його слів, пріоритетним залишається комплектування, перш за все, бойових бригад.