Контрактниками за почти два года стали 85 тыс. военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За период 2014-2016 годов контракт на службу в украинской армии заключен с 85 тысячами военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За период 2014-2016 годов мы заключили контракты с 85-ю тысячами военнослужащих. Из них только в этом году - с 59-ю тысячами, среди них 6000 - это офицеры", - отметил В.Муженко.
По его словам, приоритетным остается комплектование, прежде всего, боевых бригад.