Контрактниками за почти два года стали 85 тыс. военных

"За период 2014-2016 годов мы заключили контракты с 85-ю тысячами военнослужащих. Из них только в этом году - с 59-ю тысячами, среди них 6000 - это офицеры", - отметил В.Муженко.

По его словам, приоритетным остается комплектование, прежде всего, боевых бригад.