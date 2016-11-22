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Контракт з ЗСУ уклало близько 64 тис. військовослужбовців з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2016 році контракт зі Збройними Силами України уклало близько 64 тисяч військовослужбовців. Про це сьогодні повідомив заступник Міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.

Контракт з ЗСУ уклало близько 64 тис. військовослужбовців з початку року

"З початку року контракт з Українським військом уклало вже майже 64 тисячі військовослужбовців, із яких близько 7200 – це офіцери...дієвими стимулами вступу на контрактну службу є гідне грошове забезпечення, можливість здобути безкоштовну вищу освіту, отримати безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах, право на санаторно-курортне лікування та відпочинок тощо", – заявив О.Шевчук.

Заступник Міністра оборони України наголосив, що питому вагу військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського та старшинського складу.

"Під час розподілу контрактників пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складі екіпажів та обслуг, а також інших посад, які визначають бойову спроможність підрозділів. Водночас військовослужбовці строкової служби комплектуватимуть небойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу", – зазначив О.Шевчук.

Як повідомляв УНН, командирам елітних частин ЗСУ збираються надати нові повноваження.

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