Контракт с ВСУ заключило около 64 тыс. военнослужащих с начала года

"С начала года контракт с Украинским войском заключило уже почти 64 000 военнослужащих, из которых около 7 200 - это офицеры... действенными стимулами вступления на контрактную службу является достойное денежное обеспечение, возможность получить бесплатное высшее образование, получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно- медицинских учреждениях, право на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д.", - заявил О.Шевчук.

Заместитель Министра обороны Украины отметил, что удельный вес военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах Украины планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

"Во время распределения контрактников приоритет будет предоставляться комплектованию должностей младших командиров, боевых постов в составе экипажей и расчетов, а также других должностей, которые определяют боевую способность подразделений. В то же время военнослужащие срочной службы будут комплектовать небоевые военные части и подразделения обеспечения частей боевого состава", - отметил О.Шевчук.

Как сообщал УНН, командирам элитных частей ВСУ собираются предоставить новые полномочия.