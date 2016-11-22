Контракт с ВСУ заключило около 64 тыс. военнослужащих с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2016 году контракт с Вооруженными Силами Украины заключило около 64 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"С начала года контракт с Украинским войском заключило уже почти 64 000 военнослужащих, из которых около 7 200 - это офицеры... действенными стимулами вступления на контрактную службу является достойное денежное обеспечение, возможность получить бесплатное высшее образование, получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно- медицинских учреждениях, право на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д.", - заявил О.Шевчук.
Заместитель Министра обороны Украины отметил, что удельный вес военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах Украины планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.
"Во время распределения контрактников приоритет будет предоставляться комплектованию должностей младших командиров, боевых постов в составе экипажей и расчетов, а также других должностей, которые определяют боевую способность подразделений. В то же время военнослужащие срочной службы будут комплектовать небоевые военные части и подразделения обеспечения частей боевого состава", - отметил О.Шевчук.
Как сообщал УНН, командирам элитных частей ВСУ собираются предоставить новые полномочия.