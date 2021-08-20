Контейнеровоз Ever Given знову пройде через Суецький канал

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За словами співрозмовників газети Al-Ahram, контейнеровоз перетне Суецький канал в п’ятницю, 20 серпня. Його супроводжуватимуть два буксири.

Як випливає з даних порталу відстеження судів MarineTraffic, 5 серпня контейнеровоз покинув порт Філікстоу в Англії. Станом на 3:20 п’ятниці Ever Given знаходиться в Середземному морі біля берегів Єгипту, неподалік від Порт-Саїда біля північного закінчення Суецького каналу.

Нагадаємо

Один з найбільших контейнеровозів у світі, 400-метровий Ever Given сів на мілину 23 березня, повністю перекривши Суецький канал, через що утворився затор з понад 200 суден. Вартість застряглих вантажів склала понад 10 млрд доларів, повідомляв Bloomberg. У свою чергу в адміністрації Суецького каналу оцінювали щоденні втрати від простою в 14 млн доларів.

Операція зі звільнення Ever Given тривала шість днів, в ній брали участь більше десяти буксирів і екскаватор, також проводилися роботи з поглиблення дна.

Зрушити контейнеровоз вдалося 29 березня завдяки припливу. Після цього Ever Given відбуксирували у Велике Гірке озеро посеред Суецького каналу: судно заарештували на час розслідування. Як повідомляв Der Spiegel, пізніше власник контейнеровоза і адміністрація Суецького каналу домовилися про компенсації, суму видання не уточнило. Після цього контейнеровоз знявся з якоря і продовжив рух.