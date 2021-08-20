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Контейнеровоз Ever Given снова пройдет через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given снова пройдет через Суэцкий канал

Киев  •  УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, снова пройдет по нему, сообщил телеканалу Wattan источник в Управлении канала, передает УНН.

Детали

По словам собеседников газеты Al-Ahram, контейнеровоз пересечет Суэцкий канал в пятницу, 20 августа. Его будут сопровождать два буксира.

Как следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, 5 августа контейнеровоз покинул порт Филикстоу в Англии. По состоянию на 3:20 пятницы Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, недалеко от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала.

Напомним

Один из крупнейших контейнеровозов в мире, 400-метровый Ever Given сел на мель 23 марта, полностью перекрыв Суэцкий канал, образовав пробку из более 200 судов. Стоимость застрявших грузов составила более 10 млрд долларов, сообщал Bloomberg. В свою очередь в администрации Суэцкого канала оценивали ежедневные потери от простоя в 14 млн долларов.

Операция по освобождению Ever Given продолжалась шесть дней, в ней принимали участие более десяти буксиров и экскаватор, также проводились работы по углублению дна.

Сдвинуть контейнеровоз удалось 29 марта благодаря притоку. После этого Ever Given отбуксировали в Большое Горькое озеро посреди Суэцкого канала: судно арестовали на время расследования. Как сообщал Der Spiegel, позже владелец контейнеровоза и администрация Суэцкого канала договорились о компенсации, сумму издания не уточнил. После этого контейнеровоз снялся с якоря и продолжил движение.

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