Конор Макгрегор відмовився від участі в перегонах за посаду наступного президента Ірландії

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Конор Макгрегор зняв свою кандидатуру з президентських виборів в Ірландії, посилаючись на "фіксовану" демократію, яка дозволяє лише "схваленим істеблішментом кандидатам". Він не отримав публічної підтримки від жодного члена парламенту чи місцевих рад.

Конор Макгрегор відмовився від участі в перегонах за посаду наступного президента Ірландії

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор відмовився від ідеї балотуватися на пост президента Ірландії. Про це повідомляє Telegraph, пише УНН.

Деталі

Зірка UFC розкритикував "фіксовану" демократію Ірландії, яка, за його словами, дозволяє лише "схваленим істеблішментом кандидатам" потрапити до бюлетеня.

Після ретельних роздумів та консультацій з родиною я знімаю свою кандидатуру з цих президентських перегонів. Це було нелегке рішення, але воно є правильним на цю мить

- написав він у своїх соцмережах.

15 вересня Макгрегор мав виступити на засіданні міської ради Дубліна та ради графства Кілдер, щоб пройти відбір і висунути свою кандидатуру для голосування на виборах наступного місяця. Для цього йому потрібно було погодження від 20 членів ірландського парламенту, або від чотирьох - місцевих рад. На момент зняття своєї участі в виборах Макгрегор не отримав публічної підтримки від жодного кандидата.

Мною рухає прагнення покращувати життя, захищати права та служити ірландському народу віддано та чесно. Я продовжуватиму служити своєму народу на світовій арені, лобіюючи найкращі соціальні та економічні інтереси Ірландії – у цьому немає жодних сумнівів. Це не кінець, а початок моєї політичної подорожі

- написав він у довгій заяві на X.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року Конора Макгрегора визнали винним у сексуальному насильстві в цивільному процесі в Дубліні. Жінка, яка звинуватила бійця змішаних єдиноборств у зґвалтуванні в пентхаусі готелю у 2018 році, отримала майже 250 тисяч євро компенсації.

Згодом Національний музей воскових фігур у Дубліні вилучив з експозиції фігуру Конора Макгрегора. Скульптуру, встановлену у 2017 році, прибрали через два тижні після початку судового розгляду.

На початку вересня Конор Макгрегор заявив про намір балотуватися в президенти Ірландії на виборах 2025 року. Про це оголосив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram. Він закликав громадян звертатися до депутатів для підтримки його висунення та пообіцяв не підписувати закони без народного розгляду.

Додатково

Майкл Флетлі також висував свою кандидатуру на президентські вибори в Ірландії, але цього місяця відмовився від участі , щоб надати пріоритет сім'ї та здоров'ю.

"Я вирішив не балотуватися на посаду президента Ірландії наразі. Для мене велика честь заохочувати та підтримувати так багато людей по всій Ірландії протягом останніх тижнів, але я маю поставити свою сім'ю та здоров'я на перше місце", сказав він.

