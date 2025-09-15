Конор Макгрегор отказался от участия в гонке за пост следующего президента Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отказался от идеи баллотироваться на пост президента Ирландии. Об этом сообщает Telegraph, пишет УНН.

Подробности

Звезда UFC раскритиковал "фиксированную" демократию Ирландии, которая, по его словам, позволяет только "одобренным истеблишментом кандидатам" попасть в бюллетень.

После тщательных размышлений и консультаций с семьей я снимаю свою кандидатуру с этих президентских гонок. Это было нелегкое решение, но оно является правильным на данный момент - написал он в своих соцсетях.

15 сентября Макгрегор должен был выступить на заседании городского совета Дублина и совета графства Килдер, чтобы пройти отбор и выдвинуть свою кандидатуру для голосования на выборах в следующем месяце. Для этого ему требовалось согласование от 20 членов ирландского парламента, или от четырех - местных советов. На момент снятия своего участия в выборах Макгрегор не получил публичной поддержки от ни одного кандидата.

Мною движет стремление улучшать жизнь, защищать права и служить ирландскому народу преданно и честно. Я продолжу служить своему народу на мировой арене, лоббируя лучшие социальные и экономические интересы Ирландии – в этом нет никаких сомнений. Это не конец, а начало моего политического пути - написал он в длинном заявлении на X.

Напомним

В ноябре 2024 года Конор Макгрегор был признан виновным в сексуальном насилии в гражданском процессе в Дублине. Женщина, обвинившая бойца смешанных единоборств в изнасиловании в пентхаусе отеля в 2018 году, получила почти 250 тысяч евро компенсации.

Впоследствии Национальный музей восковых фигур в Дублине изъял из экспозиции фигуру Конора Макгрегора. Скульптуру, установленную в 2017 году, убрали через две недели после начала судебного разбирательства.

В начале сентября Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии на выборах 2025 года. Об этом объявил сам спортсмен на своей странице в Instagram. Он призвал граждан обращаться к депутатам для поддержки его выдвижения и пообещал не подписывать законы без народного рассмотрения.

Дополнительно

Майкл Флэтли также выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы в Ирландии, но в этом месяце отказался от участия, чтобы отдать приоритет семье и здоровью.

"Я решил не баллотироваться на пост президента Ирландии в настоящее время. Для меня большая честь поощрять и поддерживать так много людей по всей Ирландии в течение последних недель, но я должен поставить свою семью и здоровье на первое место", сказал он.

