Коноплянка взяв участь у продовженні переможної серії "Шальке"

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Стартова зустріч 26-го туру німецької Бундесліги завершилася перемогою “Шальке” в гостях над “Майнцом”, інформує УНН з посиланням на сайт гельзенкірхенського клубу.

Єдиний м’яч у поєдинку був забитий у другій половині. Даніель Каліджурі взяв ініціативу на себе і після чудового сольного проходу на 55 хвилині технічно відправив м’яч у дальній кут — 1:0.

Таким чином, “Шальке” здобули четверту перемогу поспіль і третій поєдинок підряд команда залишила свої ворота “на замку”. Завдяки цій перемозі команда змогла закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці — 46 очок.

Відзначимо, що футболіст збірної України Євген Коноплянка вийшов на поле на 51 хвилині, змінивши Марко П’яцу.

Крім того додамо, наступний поєдинок “кобальтові” знову проведуть у гостях. 17 березня команда Доменіко Тедеско зіграє в Вольфсбурзі.

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