Коноплянка взяв участь у продовженні переможної серії "Шальке"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Стартова зустріч 26-го туру німецької Бундесліги завершилася перемогою “Шальке” в гостях над “Майнцом”, інформує УНН з посиланням на сайт гельзенкірхенського клубу.
Єдиний м’яч у поєдинку був забитий у другій половині. Даніель Каліджурі взяв ініціативу на себе і після чудового сольного проходу на 55 хвилині технічно відправив м’яч у дальній кут — 1:0.
Таким чином, “Шальке” здобули четверту перемогу поспіль і третій поєдинок підряд команда залишила свої ворота “на замку”. Завдяки цій перемозі команда змогла закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці — 46 очок.
Відзначимо, що футболіст збірної України Євген Коноплянка вийшов на поле на 51 хвилині, змінивши Марко П’яцу.
Крім того додамо, наступний поєдинок “кобальтові” знову проведуть у гостях. 17 березня команда Доменіко Тедеско зіграє в Вольфсбурзі.