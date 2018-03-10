Коноплянка принял участие в продолжении победной серии "Шальке"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Стартовая встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги завершилась победой “Шальке” в гостях над “Майнц”, информирует УНН со ссылкой на сайт гельзенкирхенского клуба.
Единственный мяч в поединке был забит во второй половине. Даниэль Калиджури взял инициативу на себя и после великолепного сольного прохода на 55 минуте технично отправил мяч в дальний угол — 1:0.
Таким образом, “Шальке” одержали четвертую победу подряд и третий поединок подряд команда оставила свои ворота “на замке”. Благодаря этой победе команда смогла закрепиться на второй строчке турнирной таблицы — 46 очков.
Отметим, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка вышел на поле на 51 минуте, сменив Марко пьяца.
Кроме того добавим, следующий поединок “кобальтовые” вновь проведут в гостях. 17 марта команда Доменико Тедеско сыграет в Вольфсбурге.