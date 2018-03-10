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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47999 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51942 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100616 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Коноплянка принял участие в продолжении победной серии "Шальке"

Коноплянка принял участие в продолжении победной серии "Шальке"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Стартовая встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги завершилась победой “Шальке” в гостях над “Майнц”, информирует УНН со ссылкой на сайт гельзенкирхенского клуба.

Единственный мяч в поединке был забит во второй половине. Даниэль Калиджури взял инициативу на себя и после великолепного сольного прохода на 55 минуте технично отправил мяч в дальний угол — 1:0.

Таким образом, “Шальке” одержали четвертую победу подряд и третий поединок подряд команда оставила свои ворота “на замке”. Благодаря этой победе команда смогла закрепиться на второй строчке турнирной таблицы — 46 очков.

Отметим, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка вышел на поле на 51 минуте, сменив Марко пьяца.

Кроме того добавим, следующий поединок “кобальтовые” вновь проведут в гостях. 17 марта команда Доменико Тедеско сыграет в Вольфсбурге.

Украинские Национальные Новости

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