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Конкуренція на алкогольному ринку буде знищена приватною олігополією - прогноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. З огляду на підписання Президентом України закону №2300 та його положення про лібералізацію та приватизацію спиртової галузі, доводиться прогнозувати ймовірне знищення чесної конкуренції на алкогольному ринку України. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

За словами експерта, "приватизація це взагалі не про конкуренцію".

“Давайте згадаємо: з 1992 року, коли в Україні було схвалено закон про приватизацію - в українській економіці почалися проблеми, пов'язані із тим, що приватні підприємці чи приватні власники, які вийшли з радянського криміналу чи партійно-господарського активу нічого не розуміли в бізнесу. Відповідно, переважна частина всіх приватизованих підприємств впродовж кількох років була знищена саме новими власниками.

Україна є єдиною з країн радянського союзу колишнього, яка так і не вийшла на рівень ВВП 1990 року. Відповідно, радянські чиновники були набагато більш ефективними менеджерами, ніж приватні власники. Це перше. Друге - завдяки подібній приватизації, а точніше розпродажу державного майна - по зовсім не прозорих кримінальних схемах, в Україні сформувався клас олігархів. І ми отримали замість державних монополій або приватні монополії або приватні олігополії”, - розповів Гаврилечко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аудит "Укрспирту" проводили експерти горілчаних монополістів, яких називають бенефіціарами продажу ДП

На ринку спирту та алкогольної продукції, після ухвалення президентського закону історія може повториться, прогнозує експерт.

“Саме це, скоріш за все, і буде відбуватися із прийнятим законом, коли державну монополію замінить приватна. Чи приватна олігополія, чи певний картель буде створено”, - сказав він.

Експерт наголосив на тому, що ніде у світі приватизація не є продажем державного майна.

“Приватизація — це остання стадія санації державного підприємства, які зазвичай передають новому власнику не те, що абсолютно безкоштовно, а ще й з певними преференціями від держави саме для того, щоб збиткове підприємство, яке державні менеджери не можуть ефективно утримувати, стало в приватних руках хоча б беззбитковим. Але ніхто і ніде ніколи не продає прибуткові підприємства, називаючи це приватизацією. А виробництво спирту, повірте, воно далеко не є збитковим”, - резюмував Гаврилечко.

Раніше про небезпеку утворення приватних монополій горілчаними гігантами говорив і політолог Владислав Дзівідзінський. 

Як писав УНН, у КМУ не знають, кому та скільки дозволів на імпорт спирту планують видати. 

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