Конкуренція на алкогольному ринку буде знищена приватною олігополією - прогноз

За словами експерта, "приватизація це взагалі не про конкуренцію".

“Давайте згадаємо: з 1992 року, коли в Україні було схвалено закон про приватизацію - в українській економіці почалися проблеми, пов'язані із тим, що приватні підприємці чи приватні власники, які вийшли з радянського криміналу чи партійно-господарського активу нічого не розуміли в бізнесу. Відповідно, переважна частина всіх приватизованих підприємств впродовж кількох років була знищена саме новими власниками.

Україна є єдиною з країн радянського союзу колишнього, яка так і не вийшла на рівень ВВП 1990 року. Відповідно, радянські чиновники були набагато більш ефективними менеджерами, ніж приватні власники. Це перше. Друге - завдяки подібній приватизації, а точніше розпродажу державного майна - по зовсім не прозорих кримінальних схемах, в Україні сформувався клас олігархів. І ми отримали замість державних монополій або приватні монополії або приватні олігополії”, - розповів Гаврилечко.

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На ринку спирту та алкогольної продукції, після ухвалення президентського закону історія може повториться, прогнозує експерт.

“Саме це, скоріш за все, і буде відбуватися із прийнятим законом, коли державну монополію замінить приватна. Чи приватна олігополія, чи певний картель буде створено”, - сказав він.

Експерт наголосив на тому, що ніде у світі приватизація не є продажем державного майна.

“Приватизація — це остання стадія санації державного підприємства, які зазвичай передають новому власнику не те, що абсолютно безкоштовно, а ще й з певними преференціями від держави саме для того, щоб збиткове підприємство, яке державні менеджери не можуть ефективно утримувати, стало в приватних руках хоча б беззбитковим. Але ніхто і ніде ніколи не продає прибуткові підприємства, називаючи це приватизацією. А виробництво спирту, повірте, воно далеко не є збитковим”, - резюмував Гаврилечко.

Раніше про небезпеку утворення приватних монополій горілчаними гігантами говорив і політолог Владислав Дзівідзінський.

Як писав УНН, у КМУ не знають, кому та скільки дозволів на імпорт спирту планують видати.