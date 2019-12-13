Конкуренция на алкогольном рынке будет уничтожена частной олигополией - прогноз

По словам эксперта, "приватизация это вообще не о конкуренции".

"Давайтевспомним: с 1992 года, когда в Украине был принят закон о приватизации - в украинской экономике начались проблемы, связанные с тем, что частные предприниматели или частные владельцы, которые вышли из советского криминала или партийно-хозяйственного актива ничего не понимали в бизнесе. Соответственно, большая часть всех приватизированных предприятий в течение нескольких лет была уничтожена именно новыми владельцами.

Украина является единственной из стран бывшего Советского Союза, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990 года. Соответственно, советские чиновники были гораздо более эффективными менеджерами, чем частные владельцы. Это первое. Второе - благодаря подобной приватизации, а точнее распродаже государственного имущества - по вовсе не прозрачных криминальных схемах, в Украине сформировался класс олигархов. И мы получили вместо государственных монополий или частные монополии или частные олигополии", - рассказал Гаврилечко.

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На рынке спирта и алкогольной продукции, после принятия президентского закона история может повторится, прогнозирует эксперт.

"Именно это, скорее всего, и будет происходить с принятым законом, когда государственную монополию заменит частная. Или частная олигополия, или определенный картель будет создан", - сказал он.

Эксперт отметил, что нигде в мире приватизация не является продажей государственного имущества.

"Приватизация - это последняя стадия санации государственного предприятия, обычно передают новому владельцу не то, что совершенно бесплатно, но и с определенными преференциями от государства именно для того, чтобы убыточное предприятие, которое государственные менеджеры не могут эффективно удерживать, стало в частных руках хотя бы безубыточным. Но никто и нигде никогда не продает прибыльные предприятия, называя это приватизацией. А производство спирта, поверьте, оно далеко не является убыточным", - резюмировал Гаврилечко.

Ранее об опасности образования частных монополий водочными гигантами говорил и политолог Владислав Дзивидзинский.

Как писал УНН, в КМУ не знают, кому и сколько разрешений на импорт спирта планируют выдать.