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Financial Times
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Конкурент Nvidia: Huawei представила революційну систему штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Китайська компанія Huawei Technologies представила систему обчислень на базі штучного інтелекту Atlas 900 A3 Superpod, яка майже вдвічі швидша за Nvidia GB200. Цей кластер, що коштує 8 мільйонів доларів, споживає вчетверо більше енергії та використовує вп'ятеро більше чіпів, ніж рішення Nvidia.

Конкурент Nvidia: Huawei представила революційну систему штучного інтелекту

Китайська компанія Huawei Technologies продемонструвала систему обчислень на базі штучного інтелекту (ШІ), яка конкуруватиме з найсучаснішою пропозицією Nvidia. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що китайський технологічний гігант прагне захопити частку ринку в зростаючому секторі ШІ країни. Кластер, який отримав офіційну назву Atlas 900 A3 Superpod майже вдвічі швидший за Nvidia GB200.

Продуктивність зумовлена можливостями системного проєктування Huawei, які компенсують слабшу продуктивність окремих чіпів за рахунок використання більшої кількості чіпів та інновацій на системному рівні

- йдеться у статті.

Водночас вказується, шо система Huawei споживає майже вчетверо більше енергії. А якщо відзначити ще й той факт, що для досягнення результату знадобилося вп'ятеро більше чіпів, ніж у випадку Nvidia, говорити про конкуренцію можна лише в рамках абсолютних показників.

Більше того, з словами аналітиків, кластер коштує 8 млн доларів, що втричі дорожче за рішення Nvidia. Втім, коли йдеться про період торгової війни та постійні санкції, для Китаю таке рішення Huawei - це вже величезне досягнення.

Нагадаємо

Компанія DeepMind від Google розробила ШІ-інструмент Aeneas, який розшифровує та контекстуалізує давні тексти, зокрема латинські написи. Він відновлює пошкоджені написи з точністю 73% та датує події в межах 13-річного періоду.

Штучний інтелект допомагає діагностувати тривалий Covid і синдром хронічної втоми з 90% точністю - дослідження25.07.25, 16:19 • 3030 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Технології
Huawei
Китай
Tesla
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