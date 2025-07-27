Конкурент Nvidia: Huawei представила революционную систему искусственного интеллекта

Китайская компания Huawei Technologies продемонстрировала систему вычислений на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет конкурировать с самой современной разработкой Nvidia. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что китайский технологический гигант стремится захватить долю рынка в растущем секторе ИИ страны. Кластер, получивший официальное название Atlas 900 A3 Superpod, почти вдвое быстрее Nvidia GB200.

Производительность обусловлена возможностями системного проектирования Huawei, которые компенсируют более слабую производительность отдельных чипов за счет использования большего количества чипов и инноваций на системном уровне - говорится в статье.

В то же время указывается, что система Huawei потребляет почти вчетверо больше энергии. А если отметить еще и тот факт, что для достижения результата понадобилось в пять раз больше чипов, чем в случае Nvidia, говорить о конкуренции можно лишь в рамках абсолютных показателей.

Более того, по словам аналитиков, кластер стоит 8 млн долларов, что втрое дороже решения Nvidia. Впрочем, когда речь идет о периоде торговой войны и постоянных санкциях, для Китая такое решение Huawei - это уже огромное достижение.

Напомним

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