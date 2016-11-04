Конкретної дати допиту П.Порошенка наразі немає - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Конкретної дати допиту Президента України Петра Порошенка у справі Майдану поки що немає. Про це сьогодні сказав журналістам начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо постійно (допиту Президента П.Порошенка у справі Майдану - ред.). Тобто, домовленості є, згода є, єдине, що допиту немає", - сказав він.
С.Горбатюк уточнив, що поки що немає конкретної дати допиту Президента у справі Майдану.
Нагадаємо, у середині вересня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Президент України Петро Порошенко має намір дати свідчення у справі про події під час Революції гідності після повернення зі США, де він перебував 21 вересня.