Конкретной даты допроса П.Порошенко пока нет - С.Горбатюк

"Мы ожидаем постоянно (допроса Президента П.Порошенко по делу Майдана - ред.). То есть, договоренности есть, согласие есть, единственное, что допроса нет", - сказал он.

С.Горбатюк уточнил, что пока нет конкретной даты допроса Президента по делу Майдана.

Напомним, в середине сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко намерен дать показания по делу о событиях во время Революции достоинства после возвращения из США, где он находился 21 сентября.