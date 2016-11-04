Конкретной даты допроса П.Порошенко пока нет - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Конкретной даты допроса Президента Украины Петра Порошенко по делу Майдана пока нет. Об этом сегодня сказал журналистам начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем постоянно (допроса Президента П.Порошенко по делу Майдана - ред.). То есть, договоренности есть, согласие есть, единственное, что допроса нет", - сказал он.
С.Горбатюк уточнил, что пока нет конкретной даты допроса Президента по делу Майдана.
Напомним, в середине сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко намерен дать показания по делу о событиях во время Революции достоинства после возвращения из США, где он находился 21 сентября.