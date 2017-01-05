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Конфлікт в Україні є пріоритетом для Австрії - голова ОБСЄ

Київ • УНН

 • 12070 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Війна на сході України є пріоритетом для Австрії, яка головує в ОБСЄ з 1 січня 2017 року, написав новий голова організації Себастьян Курц в Twitter, передає УНН.

“Після двох днів на сході України повернувся до Відня. Конфлікт всередині і навколо України є пріоритетом для Австрії під час її головування в ОБСЄ,” — зазначив він.

Також новий голова організації подякував спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка під час його візиту в Донецьку область показала, як йдуть справи на Донбасі, і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за супровід.

Як повідомляв УНН, за словами С.Курца спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.

After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.

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