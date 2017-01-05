Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии - глава ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Война на востоке Украины есть приоритетом для Австрии, которая председательствует в ОБСЕ с 1 января 2017 года, написал новый председатель организации Курц в Twitter, передает УНН.
"После двух дней на востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время ее председательства в ОБСЕ ", - отметил он.
Также новый глава организации поблагодарил специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая во время его визита в Донецкую область показала, как идут дела на Донбассе, и министра иностранных дел Украины Павла Климкина за сопровождение.
Как сообщал УНН, по словам С.Курца специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдения и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.
After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna . The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.