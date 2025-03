Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии - глава ОБСЕ

"После двух дней на востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время ее председательства в ОБСЕ ", - отметил он.

Также новый глава организации поблагодарил специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая во время его визита в Донецкую область показала, как идут дела на Донбассе, и министра иностранных дел Украины Павла Климкина за сопровождение.

Как сообщал УНН, по словам С.Курца специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдения и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.

- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.