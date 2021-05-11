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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: посольство України випустило рекомендації для українських громадян

Київ • УНН

 • 47332 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. У посольстві України у Державі Ізраїль опублікували рекомендації для українських громадян, які перебувають в потенційно небезпечній зоні конфлікту, пише УНН.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: посольство України випустило рекомендації для українських громадян

Деталі

“У зв’язку із ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, а також можливими обстрілами центральної частини Ізраїлю, у т.ч. міста Єрусалим, громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки”, — вказано у повідомленні.

У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України ставитись до всіх таких попереджень як до реальних та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

“У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від Сектору Газа під час включення сигналу повітряної тривоги громадянам рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами”, — додали українські дипломати.

Для отримання додаткової інформації у посольстві порадили слідкувати за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння у надзвичайні обставини громадянам України необхідно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в м. Рамалла за телефоном: +972-59-969-95-61.

Реакція України на ескалацію

У МЗС України виступили з заявою щодо конфлікту.

“Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства”, — повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв.
Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства.

— MFA of Ukraine  (@MFA_Ukraine) May 11, 2021

Контекст

Різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалося з 18:00 за київським часом понеділка, коли стартували масовані обстріли ізраїльських міст з палестинського анклаву, зокрема, не менше шести ракет були запущені по Єрусалиму, одна з них була перехоплена, ще одна впала в районі одного з передмість. За вечір понеділка з Гази було випущено 150 снарядів, а за ніч вівторка — понад 200. У відповідь ізраїльські військові вразили за 16 годин близько півтора сотень військових цілей радикальних організацій в секторі, включаючи півтора десятка оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, повідомила армійська пресслужба.

На даний момент ракетні обстріли ізраїльської території тривають. Військові повідомляють про спрацьовування сирен повітряної тривоги в містах та районах на півдні Ізраїлю неподалік кордону з сектором.

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