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Конфликт Израиля и Палестины: посольство Украины выпустило рекомендации для украинских граждан

Киев • УНН

 • 47332 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В посольстве Украины в Государстве Израиль опубликовали рекомендации для украинских граждан, которые находятся в потенциально опасной зоне конфликта, пишет УНН.

Конфликт Израиля и Палестины: посольство Украины выпустило рекомендации для украинских граждан

Детали

“В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, а также возможными обстрелами центральной части Израиля, в т.ч. города Иерусалим, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности”, — указано в сообщении.

В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местных властей.

“В случае пребывания в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа во время включения сигнала воздушной тревоги гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами”, — добавили украинские дипломаты.

Для получения дополнительной информации в посольстве посоветовали следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского диппредставительства в г. Рамалле по телефону: + 972-59-969-95-61.

Реакция Украины на эскалацию

В МИД Украины выступили с заявой касательно конфликта.

“Осуждаем обострения ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, приведшей к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия”, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Осуждаем обострения ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам.
Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия.

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 11, 2021

Контекст

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.

На данный момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.

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