Комунальники Києва готові до прибирання снігу у разі погіршення погодних умов

"Аби забезпечити своєчасне реагування та безпеку дорожнього руху у випадку різкого погіршення погодних умов, усі шляхово-експлуатаційні підприємства КК "Київавтодор" чергують у цілодобовому режимі", - повідомляється.

У корпорації заявили, що готові до обробки вулично-дорожньої мережі столиці під час опадів 345 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств комунальної корпорації "Київавтодор". У випадку інтенсивних затяжних снігопадів планується залучити ще 159 одиниць техніки сторонніх організацій – столичні дорожники вже уклали відповідні договори. Комунальні керуючі компанії (у їхній структурі працюють житлово-експлуатаційні дільниці) до роботи взимку підготували в районах 314 одиниць техніки, з них – 193 трактори, решта – мала механізація.

Зазначається, що окрім того, на 27 вулицях столиці можлива заборона руху транспортних засобів з 01:00 до 05:00 на період очищення проїжджої частини від снігу. А за умови отримання від Українського гідрометцентру інформації про складні погодні умови в’їзд до Києва вантажного транспорту буде обмежуватися.

Нагадаємо, сьогодні в Києві пішов перший сніг.