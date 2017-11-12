Коммунальщики Киева готовы к уборке снега в случае ухудшения погодных условий

"Чтобы обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий, все дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" дежурят в круглосуточном режиме", - сообщается.

В корпорации заявили, что готовы к обработке улично-дорожной сети столицы во время осадков 345 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор". В случае интенсивных затяжных снегопадов планируется привлечь еще 159 единиц техники сторонних организаций - столичные дорожники уже заключили соответствующие договоры. Коммунальные управляющие компании (в их структуре работают жилищно-эксплуатационные участки) к работе зимой подготовили в районах 314 единиц техники, из них - 193 трактора, остальные - малая механизация.

Отмечается, что кроме того, на 27 улицах столицы возможный запрет движения транспортных средств с 01:00 до 05:00 на период очистки проезжей части от снега. А при условии получения от Украинского гидрометцентра информации о сложных погодных условиях въезд в Киев грузового транспорта будет ограничиваться.

Напомним, сегодня в Киеве пошел первый снег.