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Компанії групи БРСМ закуповують найбільше присадок та проміжних компонентів нафтопродуктів

Київ • УНН

 • 7701 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У 2016 році в Україну було імпортовано 62,3 тис. т присадок і проміжних продуктів нафтопереробки, які використовуються, в тому числі, для нелегального виробництва палива. Ще 24,2 тис. т було поставлено з внутрішнього ринку. Таким чином, поставки компонентів знизилися більш ніж в 3,5 рази в порівнянні з 2015 р. Про це свідчать дані власного розсування “Консалтингової групи А-95”, передає УНН.

Компанії групи БРСМ закуповують найбільше присадок та проміжних компонентів нафтопродуктів

Легальні виробники нафтопродуктів “Укртатнафта” і “Укргазвидобування” (УГВ) в 2016 році імпортували 105 тис. т і 7,5 тис. т МТБЕ (присадка для підвищення октанового числа палива, — ред.) та інших присадок відповідно. Причому, УГВ почала імпорт октанозбільшуючого компонента з травня 2015 року, коли держкомпанія перейшла на виробництво високооктанового бензину стандарту Євро 4.

Поставки компонентів іншими операторами в 2016 роціскоротилися до 86,5 тис. т, що становить лише 29% від показників 2015 р.

Третина всіх поставок припадає на компанії групи БРСМ, яка імпортувала близько 20 тис. т різних приставок.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на факти виявлення неякісного дизпалива Держпродспоживслужба досі не відреагувала. Про це повідомили в ІСЕ, експерти якого раніше дослідити ДП на вітчизняних АЗС і знайшли пальне із домішками води.

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