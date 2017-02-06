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Компании группы БРСМ закупают больше всех присадок и промежуточных компонентов нефтепродуктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 2016 году в Украину было импортировано 62,3 тыс. т присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки, которые используются, в том числе, для нелегального производства топлива. Еще 24,2 тыс.т было поставлено с внутреннего рынка. Таким образом, поставки компонентов снизились более чем в 3,5 раза по сравнению с 2015 г. Об этом свидетельствуют данные собственного расследования "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.

Компании группы БРСМ закупают больше всех присадок и промежуточных компонентов нефтепродуктов

Легальные производители нефтепродуктов "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" (УГД) в 2016 году импортировали 105 тыс. т и 7,5 тыс. т МТБЭ (присадка для повышения октанового числа топлива - ред.) и других присадок соответственно. Причем, УГД начала импорт октаноповышающего компонента с мая 2015 года, когда госкомпания перешла на производство высокооктанового бензина стандарта Евро 4.

Поставки компонентов другими операторами в 2016 г. сократились до 86,5 тыс. т, что составляет лишь 29% от показателей 2015 г.

Треть всех поставок приходится на компании группы БРСМ, которая импортировала около 20 тыс. т различных присадок.

Напомним, как сообщал УНН, на факты обнаружения некачественного дизтоплива Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала. Об этом сообщили в ИСЭ, эксперты которого ранее исследовали ДТ на отечественных АЗС и нашли топливо с примесями воды.

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