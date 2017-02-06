Компании группы БРСМ закупают больше всех присадок и промежуточных компонентов нефтепродуктов

Легальные производители нефтепродуктов "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" (УГД) в 2016 году импортировали 105 тыс. т и 7,5 тыс. т МТБЭ (присадка для повышения октанового числа топлива - ред.) и других присадок соответственно. Причем, УГД начала импорт октаноповышающего компонента с мая 2015 года, когда госкомпания перешла на производство высокооктанового бензина стандарта Евро 4.

Поставки компонентов другими операторами в 2016 г. сократились до 86,5 тыс. т, что составляет лишь 29% от показателей 2015 г.

Треть всех поставок приходится на компании группы БРСМ, которая импортировала около 20 тыс. т различных присадок.

Напомним, как сообщал УНН, на факты обнаружения некачественного дизтоплива Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала. Об этом сообщили в ИСЭ, эксперты которого ранее исследовали ДТ на отечественных АЗС и нашли топливо с примесями воды.