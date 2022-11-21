Компанії, афілійовані з Тарпаном, через суди стягували з держави сотні мільйонів гривень - ухвала

Суть

ПП “Ремерцентр” у 2015 році намагалося стягнути з Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та казначейської служби понад 151 мільйон грн.

Деталі

Як йдеться в судовому документі, “Ремерцентр” заявляв, що нібито через неналежне виконання Департаментом розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, умов договору підряду, вони не змогли розрахуватися зі своїм субпідрядником “Інно-Трейдінг”.

Водночас суд з такими заявами “Ремерцентру” не погодився.

“Необхідною умовою для стягнення збитків, є доведення того факту, що порушення позивачем умов договору підряду “№ГВ-02/11 (Глибоководний випуск - ред.) від 16.02.2011 в частині своєчасної оплати виконаних субпідрядником робіт, напряму залежить від невиконання відповідачем-1 (Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації - ред.) зобов’язань за договором №26 від 26.07.2010, що, однак, як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач жодним чином не надав”, - наголошується в Ухвалі.

Разом з тим, понад 100 млн грн "Ремерцентру" все ж вдалося тоді стягнути з держави.

До теми

Згідно даних онлайн-сервіс перевірки компаній YouControl, бенефіціаром компанії “Ремерцентр” є Одеський ексдепутат Руслан Тарпан, який розшукується МВС з 2017 року.

Ця та інші його компанії займалися будівництвом “Глибоководного випуску”, яке так і не було доведено до кінця.

За інформацією Київського районного суду Одеси, компанія “Інно-Трейдінг” також підконтрольна Тарпану. Більше того, за даними слідства, вона серед інших була задіяна у легалізації попередньо привласнених з бюджету грошей на проекті “Глибоководний випуск”.

Нагадаємо

До Руслана Тарпана, який переховується від слідства, у справі "Глибоководного випуску" суд застосував заочний арешт.