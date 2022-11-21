Компанії, афілійовані з Тарпаном, через суди стягували з держави сотні мільйонів гривень - ухвала
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Компанії, які належать Руслану Тарпану або ж афілійовані з ним, виходячи із публічних рішень суду, мали кілька "засобів заробітку" на державних коштах. Окрім завищення вартості та об’ємів робіт на держпідрядах на проекті "Глибоководний випуск" зокрема, фірми згаданої особи пред’являли позови на стягнення з державних органів влади мільйонів гривень нібито через порушення умов договорів, передає УНН з посиланням на відповідну Ухвалу суду.
Суть
ПП “Ремерцентр” у 2015 році намагалося стягнути з Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та казначейської служби понад 151 мільйон грн.
Деталі
Як йдеться в судовому документі, “Ремерцентр” заявляв, що нібито через неналежне виконання Департаментом розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, умов договору підряду, вони не змогли розрахуватися зі своїм субпідрядником “Інно-Трейдінг”.
Водночас суд з такими заявами “Ремерцентру” не погодився.
“Необхідною умовою для стягнення збитків, є доведення того факту, що порушення позивачем умов договору підряду “№ГВ-02/11 (Глибоководний випуск - ред.) від 16.02.2011 в частині своєчасної оплати виконаних субпідрядником робіт, напряму залежить від невиконання відповідачем-1 (Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації - ред.) зобов’язань за договором №26 від 26.07.2010, що, однак, як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач жодним чином не надав”, - наголошується в Ухвалі.
Разом з тим, понад 100 млн грн "Ремерцентру" все ж вдалося тоді стягнути з держави.
До теми
Згідно даних онлайн-сервіс перевірки компаній YouControl, бенефіціаром компанії “Ремерцентр” є Одеський ексдепутат Руслан Тарпан, який розшукується МВС з 2017 року.
Ця та інші його компанії займалися будівництвом “Глибоководного випуску”, яке так і не було доведено до кінця.
За інформацією Київського районного суду Одеси, компанія “Інно-Трейдінг” також підконтрольна Тарпану. Більше того, за даними слідства, вона серед інших була задіяна у легалізації попередньо привласнених з бюджету грошей на проекті “Глибоководний випуск”.
Нагадаємо
До Руслана Тарпана, який переховується від слідства, у справі "Глибоководного випуску" суд застосував заочний арешт.