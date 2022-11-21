Компании, аффилированные с Тарпаном, через суды взыскивали с государства сотни миллионов гривен – постановление

Суть

ЧП “Ремерцентр” в 2015 году пыталось взыскать с Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской облгосадминистрации, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и казначейской службы свыше 151 миллиона грн.

Детали

Как говорится в судебном документе, “Ремерцентр” заявлял, что якобы из-за ненадлежащего выполнения Департаментом развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской облгосадминистрации, условий договора подряда, они не смогли рассчитаться со своим субподрядчиком “Инно-трейдинг”.

В то же время суд с такими заявлениями “Ремерцентра” не согласился.

“Необходимым условием для взыскания убытков является доказательство того факта, что нарушение истцом условий договора подряда “№ГВ-02/11 (Глубоководный выпуск - ред.) от 16.02.2011 в части своевременной оплаты выполненных субподрядчиком работ, напрямую зависит от невыполнения ответчиком-1 (Департамент развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской областной государственной администрации - ред.) обязательств по договору №26 от 26.07.2010, что, однако, как установлено судами предыдущих инстанций, истец никоим образом не предоставил”, - отмечается в Ухвале.

Вместе с тем, более 100 млн грн "Ремерцентру" все же удалось тогда взыскать с государства.

К теме

Согласно данных онлайн-сервис проверки компаний YouControl, бенефициаром компании “Ремерцентр” является Одесский экс-депутат Руслан Тарпан, разыскиваемый МВД с 2017 года.

Эта и другие его компании занимались строительством “Глубоководного выпуска”, которое так и не было доведено до конца.

По информации Киевского районного суда Одессы, компания “Инно-Трейдинг” также подконтрольна Тарпану. Более того, по данным следствия, она среди прочих была задействована в легализации предварительно присвоенных из бюджета денег на проекте “Глубоководный выпуск”.

Напомним

К скрывающемуся от следствия Руслану Тарпану в деле "Глубоководного выпуска" суд применил заочный арест.