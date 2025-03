Компанія Moderna розробляє єдину вакцину від COVID-19 і грипу

Деталі

Компанія сподівається, що в кінцевому підсумку буде щорічно додавати вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу та інших респіраторних захворювань.

"Ми вважаємо, що це дуже велика можливість, яка у нас попереду, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний респіраторний щорічний бустер, - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час презентації, щоб проінформувати інвесторів про запропоновані ліки. - Ми вважаємо, що Moderna може першою вийти на ринок, скориставшись цією важливою новою можливістю".

Акції Moderna виросли в четвер на 6%.

Компанія також вже почала клінічні випробування вакцини проти RSV у літніх людей.

Moderna також надала оновлену інформацію про триваючий проміжний етап випробувань дозволеної вакцини проти COVID-19 у дітей у віці від 6 місяців до 11 років. У педіатричних випробуваннях за участю 4 тисяч дітей компанія тестує дозу уколу в 50 мікрограмів.

Вакцина Moderna, що отримала дозвіл на екстрене використання для двох доз по 100 мікрограмів для людей у ​​віці 18 років і старше в США в грудні, в даний час проходить перевірку FDA для використання у підлітків.

Moderna повідомила, що дослідження з вибору дози для різних вікових груп, таких як від 2 до 6 років і від 6 місяців до 2 років, все ще тривають.

Раніше в цьому році вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена для дітей у віці від 12 до 15 років.

Компанія Novavax Inc заявила в середу, що почала раннє дослідження з тестування комбінованої вакцини проти грипу і COVID-19.