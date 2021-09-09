Компанія Moderna розробляє єдину вакцину від COVID-19 і грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Компанія Moderna Inc заявила в четвер, що розробляє єдину вакцину, яка поєднує в собі дозу проти COVID-19 з експериментальним щепленням від грипу, інформує УНН.
Деталі
Компанія сподівається, що в кінцевому підсумку буде щорічно додавати вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу та інших респіраторних захворювань.
"Ми вважаємо, що це дуже велика можливість, яка у нас попереду, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний респіраторний щорічний бустер, - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час презентації, щоб проінформувати інвесторів про запропоновані ліки. - Ми вважаємо, що Moderna може першою вийти на ринок, скориставшись цією важливою новою можливістю".
We just announced significant advances across our portfolio of #mRNA pipeline programs that will be presented today at our fifth annual R&D Day. Read more: https://t.co/tTxTf4X8Hd Join us for the R&D Day program beginning at 8am ET! #ThisIsJustTheBeginning pic.twitter.com/zqlYx4By27— Moderna (@moderna_tx) September 9, 2021
Акції Moderna виросли в четвер на 6%.
Компанія також вже почала клінічні випробування вакцини проти RSV у літніх людей.
Moderna також надала оновлену інформацію про триваючий проміжний етап випробувань дозволеної вакцини проти COVID-19 у дітей у віці від 6 місяців до 11 років. У педіатричних випробуваннях за участю 4 тисяч дітей компанія тестує дозу уколу в 50 мікрограмів.
Вакцина Moderna, що отримала дозвіл на екстрене використання для двох доз по 100 мікрограмів для людей у віці 18 років і старше в США в грудні, в даний час проходить перевірку FDA для використання у підлітків.
Moderna повідомила, що дослідження з вибору дози для різних вікових груп, таких як від 2 до 6 років і від 6 місяців до 2 років, все ще тривають.
Раніше в цьому році вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена для дітей у віці від 12 до 15 років.
Додамо
Компанія Novavax Inc заявила в середу, що почала раннє дослідження з тестування комбінованої вакцини проти грипу і COVID-19.