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Компания Moderna разрабатывает единую вакцину от COVID-19 и гриппа

Компания Moderna разрабатывает единую вакцину от COVID-19 и гриппа

Киев  •  УНН

 • 17206 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Компания Moderna Inc заявила в четверг, что разрабатывает единую вакцину, которая сочетает в себе дозу против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа, передает УНН.

Детали

Компания надеется, что в конечном итоге будет ежегодно добавлять вакцины против респираторно-синцитиального вируса и других респираторных заболеваний.

"Мы считаем, что это очень большая возможность, которая у нас впереди, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер, - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель во время презентации, чтобы проинформировать инвесторов о предлагаемом лекарстве. - Мы считаем, что Moderna может первой выйти на рынок, воспользовавшись этой важной новой возможностью".

We just announced significant advances across our portfolio of #mRNA pipeline programs that will be presented today at our fifth annual R & D Day. Read more: https://t.co/tTxTf4X8Hd Join us for the R & D Day program beginning at 8am ET! #ThisIsJustTheBeginning pic.twitter.com/zqlYx4By27

- Moderna (@moderna_tx) September 9, 2021

Акции Moderna выросли в четверг на 6%.

Компания также уже начала клинические испытания вакцины против RSV у пожилых людей.

Moderna также предоставила обновленную информацию о продолжающемся промежуточном этапе испытаний разрешенной вакцины против COVID-19 у детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. В педиатрических испытаниях с участием 4 тысяч детей компания тестирует дозу укола в 50 микрограммов.

Вакцина Moderna, получившая разрешение на экстренное использования для двух доз по 100 микрограммов для людей в возрасте 18 лет и старше в США в декабре, в настоящее время проходит проверку FDA для использования в подростков.

Moderna сообщила, что исследования по выбору дозы для разных возрастных групп, таких как от 2 до 6 лет и от 6 месяцев до 2 лет, все еще продолжаются.

Ранее в этом году вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Добавим

Компания Novavax Inc заявила в среду, что начала раннее исследование по тестированию комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19.

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