Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня

При покупке квартиры важно учитывать, ищете ли вы жилье для себя или планируете зарабатывать на этой недвижимости. Готовый ремонт в жилье может быть как преимуществом, так и лишними затратами - все зависит от ваших целей и ресурсов.

УНН пообщался с риелтором, экспертом по недвижимости и членом АФНЦ Эдуардом Бразасом, чтобы узнать, в каких случаях стоит брать жилье "после строителей", а когда выгоднее купить квартиру с готовой отделкой.

Покупать квартиру с ремонтом или без

Эксперт отмечает, что при выборе квартиры с ремонтом или без него, важно определиться, покупаете ли вы недвижимость для себя или в качестве инвестиции и планируете, например, сдавать жилье в аренду. От этого и будут зависеть преимущества и недостатки.

В случае покупки квартиры для собственного проживания главным минусом уже отремонтированного жилья может стать его несоответствие вашим личным потребностям.

Если вы покупаете для себя, то главный недостаток такой ситуации - это то, что этот ремонт будет не такой, как вы хотите, а такой, как есть. Там могут быть не там расположены розетки, не такое оборудование, еще что-то и так далее. То есть это может не соответствовать вашим пожеланиям относительно жилья, в котором вы бы хотели жить. Это главный недостаток - объясняет Бразас.

К этому добавляется еще одна практическая сложность - организация ремонта.

Поэтому, если у вас нет какой-то бригады, которая вам это будет делать, или вы сами не умеете это делать, то не факт, что вы сможете закончить ремонт быстро, качественно. И что у вас на это хватит денег. Поэтому часто бывают ситуации, что ремонты там делаются по несколько месяцев и все такое прочее - отмечает он.

Для инвестора же, который планирует сразу сдавать жилье в аренду, готовая квартира - это выгодный вариант.

Для ситуации, когда вы, допустим, купили квартиру, чтобы сдавать в аренду, то вам тратить много времени на ремонт - это терять деньги. А так вы купили квартиру, заплатили деньги - и квартира уже работает с первого дня, если там есть ремонт. Ну и то же самое с жильем. То есть вы снимаете квартиру, ждете, пока что-то сделаете, а так вы можете заехать и жить прямо завтра

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Разница в цене квартиры с ремонтом и без него

В то же время одним из главных плюсов такой квартиры является ее стоимость. Квартира с готовым ремонтом обойдется дешевле чем самостоятельно сделанный.

Если мы говорим о преимуществах, то безусловно это цена вопроса. Даже если там ремонт сделал кто-то, он вряд ли сможет продать это намного дороже рыночной цены. А рыночная цена не учитывает стоимость ремонта на 100%. Потому что сейчас сделать ремонт - это достаточно дорого. И главное - нет людей, которые эти ремонты будут делать - объясняет риелтор.

Он отмечает, что "намного дешевле квартиру без ремонта не купить".

По словам Бразаса, даже если ремонт вам обойдется в 500 долларов за метр, что почти нереально в нынешнее время (средняя цена по Киеву по его словам 1000-1200 за метр в новостройке), то вряд ли квартиру без ремонта продадут по цене на 500 долларов за метр меньше от жилья с ремонтом, чтобы учитывая стоимость работ вы "вышли в ноль".

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Стоит ли покупать квартиру без ремонта

Только в том случае, если у вас есть возможность сделать ремонт быстро и дешево. Допустим, вы сами строитель, у вас есть знакомые строители, которые могут что-то сделать. То есть, если у вас есть люди и есть ресурсы на это, то может ремонт сделать самим, и будет выгоднее - пояснил эксперт по недвижимости.

Он отмечает, что при нынешних ценах на материалы и работу, цена ремонта "после строителей" за квадрат в новостройке обойдется примерно в тысячу долларов, что может потянуть по стоимости на еще одну квартиру.

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По словам риелтора, если "ремонты - это ваш бизнес, то вы можете на этом заработать", если планируете инвестировать в недвижимость. Но в условиях современного рынка это требует гибкости и четкого понимания своих возможностей.

Если можете делать ремонты пачками, потому что все приготовлено, то выгоднее даже зайти с каким-то дисконтом в объект после строителей. Быстренько сделать очень экономный ремонт за минимальные деньги, поставить там эпицентровскую мебель и получать уже свой доход - объясняет эксперт.

Для инвесторов-новичков, по его словам, стратегия должна быть другой.

Если речь идет о том, что у вас это первая, вторая инвестиция, у вас нет этих возможностей сделать все быстро, то вам есть смысл тогда обратить внимание на объекты, которые, допустим, имеют потенциал для роста цены - отмечает Бразас.

Привлекательным вариантом в этом случае могут быть квартиры в домах, которые уже фактически построены, но еще не сданы в эксплуатацию: косметический ремонт сделан, документы на финальном этапе, а цена пока что ниже рыночной.

Это позволяет одновременно и зарабатывать, и наращивать стоимость объекта благодаря завершению формальностей.

Дом еще не сдан и коммуникации еще официально не подведены, но уже человек сделал там какой-то не очень дорогой косметический ремонт и продает. То вам как раз можно такие объекты купить там, быстро докупить туда какую-то мебель, уже прямо сразу заселять арендаторов, получать свой доход прямо от почти первого дня эксплуатации, а потом заниматься там документами еще чем-то и так далее. И соответственно ваш объект там где-то растет в цене - объяснил риелтор.

"Кроме того, что вы получаете доход, он еще и растет инвестиционно, потому что вы получили документы, получили подключение, там еще что-то, заключили договоры с коммунальными организациями. Ну, то есть такие объекты есть, там можно их по рынку искать, где-то находить", - добавляет он.

Впрочем, эксперт отмечает, что из-за мобилизации, дефицита рабочей силы и дороговизны стройматериалов инвестирование в недостроенные объекты несет серьезные риски.

Когда я говорю о недостроенных домах, я говорю о недостроенных, которые уже фактически стоят и речь идет о том, что там не получен еще ввод в эксплуатацию, нет каких-то документов, которые вот строителем получаются – подчеркивает он.

"То есть у застройщика есть приток наличности и он точно документально по крайней мере эту застройку закроет, потому что физически там уже делать нечего, там вопрос только по коммуникациям и по документам. То есть речь идет именно вот о таких случаях. Вкладываться на уровне котлована я бы сейчас не рискнул и своим клиентам тоже не посоветовал", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что в 2022 году почти 100% строек были заморожены, что дает понимание того, чего ожидать в случае ухудшения ситуации в стране.

То, как они заморозили почти, ну, практически там на 100% все стройки в 2022 году четко показывает нам, как они будут действовать в случае, если ситуация еще раз ухудшится. Поэтому мы понимаем, что никто не будет ничего достраивать, бросят и оставят, и все. И никто денег вам не вернет – подытожил риелтор.

Безопаснее всего сейчас инвестировать в те объекты, которые уже готовы или на финальной стадии завершения.

"Вкладываемся только в то, что либо вот уже построено, либо вот-вот сейчас получает документы. Тогда да, тогда оно возможно и есть смысл", – добавляет эксперт.

Стоит ли делать ремонт перед продажей квартиры

Вопрос о целесообразности ремонта перед продажей квартиры всегда зависит от ее состояния. Эксперт объясняет, что стоит подходить к этому индивидуально, оценивая реальный вид и потребности объекта.

"Здесь надо понимать, если у вас, условно говоря, убитая квартира, где вообще надо капитальный ремонт делать, то скорее всего, то не надо туда вкладываться, потому что резоны те же, что и после строителей", - отмечает он.

Зато если речь идет только об устранении незначительных дефектов, ситуация меняется.

Если квартира требует легкой косметики, где-то плитка отвалилась, где-то дверь поцарапана, еще что-то, то такую косметику я бы всегда рекомендовал делать. Потому что это может не увеличивает цену прямо в разы, но это 100% увеличивает ликвидность квартиры. Человек пришел, увидел, что все опрятно, все работает. Все лампочки работают, запах приятный, он скорее купит такой объект, чем объект, который требует каких-то вложений" - добавил он.

При этом ключевым фактором остаются:

впечатление покупателя во время осмотра жилья;

желание “заехать – и жить”, которое присуще большинству потенциальных покупателей.

Желание заехать в готовый объект и ничего не делать, даже если на самом деле придется что-то потом переделывать, но при просмотре этого не видно, то это вот желание будет побуждать заключить соглашение именно там - подытоживает риелтор.

Он также отмечает, что если можно обойтись просто хорошим клинингом, повкручивать все лампочки и устранить недостатки - этого тоже может быть достаточно.

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