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Компанія Merck просить дозволу на використання таблеток від коронавірусу в США

Компанія Merck просить дозволу на використання таблеток від коронавірусу в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Американська фармацевтична компанія Merck звернулася до регулюючих органів США з проханням дозволити використовувати свою таблетку для лікування COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Деталі

Виробник заявив, що таке рішення додасть просту у використанні “зброю” в світовій “арсенал” проти пандемії.

У разі схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів — дана таблетка стане першою у світі, яка призначена для лікування хвороби. Всі інші види лікування COVID-19, підтримувані FDA, вимагають внутрішньовенного введення або ін’єкції.

Видання пише, що противірусні таблетки, які люди можуть приймати вдома, щоб зменшити симптоми і прискорити одужання, можуть виявитися “революційними”, оскільки вони знизять колосальне навантаження на лікарні США і допоможуть стримати спалахи захворювань в бідніших країнах зі слабкими системами охорони здоров’я.

Це також зміцнить двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактика, у першу чергу за допомогою вакцинації.

Додамо

Згідно з результатами проміжних клінічних випробувань, експериментальний препарат у вигляді таблеток для важкої форми COVID мольнупіравір знижує ризик госпіталізації або смерті приблизно наполовину.

Таблетку мольнупіравір давали двічі на день пацієнтам, у яких нещодавно виявили захворювання. Американський виробник ліків Merck сказав, що його результати настільки позитивні, що сторонні монітори попросили достроково припинити судовий розгляд.

Він заявив, що протягом наступних двох тижнів буде подавати заяву про дозвіл на екстрене використання препарату у США.

Нагадаємо

Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла підтвердив інформацію про те, що компанія розробляє препарат від коронавірусу, який планують випустити до кінця 2021 року.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британські вчені розробляють таблетки від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування його в домашніх умовах. Їх мають намір випустити цієї осені.

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