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Таблетки проти Covid-19 можуть вдвічі знизити ризик госпіталізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Експериментальний препарат для важкої форми Covid мольнупіравір знижує ризик госпіталізації або смерті приблизно наполовину, свідчать результати проміжних клінічних випробувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Таблетку мольнупіравір давали двічі на день пацієнтам, у яких нещодавно виявили захворювання. Американський виробник ліків Merck сказав, що його результати настільки позитивні, що сторонні монітори попросили достроково припинити судовий розгляд.

Він заявив, що протягом наступних двох тижнів подаватиме заяву про дозвіл на екстрене використання препарату в США.

Доктор Ентоні Фаучі, головний медичний радник президента США Джо Байдена, сказав, що результати “дуже хороші”, але закликав бути обережними, поки Агентство з контролю за продуктами та ліками США (FDA) не перегляне дані.

Якщо санкціонувати регулюючі органи, мольнупіравір стане першим пероральним противірусним препаратом від Covid-19.

Таблетки, які спочатку були розроблені для лікування грипу, покликані внести помилки в генетичний код вірусу, запобігаючи його поширенню в організмі.

Аналіз 775 пацієнтів у дослідженні показав:

  • 7,3% тих, кому дали мольнупіравір, були госпіталізовані, це порівняно з 14,1% пацієнтів, яким давали плацебо або фіктивні таблетки
  • у групі мольнупіравіру не було смертей, але вісім пацієнтів, яким у дослідженні давали плацебо, пізніше померли від Covid.

Нагадаємо

Велика Британія заявила про розробку таблеток від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування його в домашніх умовах. Препарат планують випустити восени.

Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла підтвердив інформацію про те, що компанія розробляє препарат від коронавірусу, який планують випустити до кінця 2021 року.

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