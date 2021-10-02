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Таблетки против Covid-19 могут вдвое снизить риск госпитализации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Экспериментальный препарат для тяжелой формы Covid мольнупиравир снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину, свидетельствуют результаты промежуточных клинических испытаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Таблетку мольнупиравир давали дважды в день пациентам, у которых недавно обнаружили заболевания. Американский производитель лекарств Merck сказал, что его результаты настолько положительные, что посторонние мониторы попросили досрочно прекратить судебное разбирательство.

Он заявил, что в течение следующих двух недель будет подавать заявление о разрешении на экстренное использование препарата в США.

Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США Джо Байдена, сказал, что результаты “очень хорошие”, но призвал быть осторожными, пока Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не пересмотрит данные.

Если санкционировать регулирующие органы, мольнупиравир станет первым пероральным противовирусным препаратом от Covid-19.

Таблетки, которые первоначально были разработаны для лечения гриппа, призваны внести ошибки в генетический код вируса, предотвращая его распространение в организме.

Анализ 775 пациентов в исследовании показал:

  • 7,3% тех, кому дали мольнупиравир, были госпитализированы, это по сравнению с 14,1% пациентов, которым давали плацебо или фиктивные таблетки
  • в группе мольнупиравира не было смертей, но восемь пациентов, которым в исследовании давали плацебо, позже умерли от Covid.

Напомним

Великобритания заявила о разработке таблеток от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Препарат планируют выпустить осенью.

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла подтвердил информацию о том, что компания разрабатывает препарат от коронавируса, который планируют выпустить до конца 2021 года.

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