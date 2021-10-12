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Компания Merck просит разрешения на использование таблеток от коронавируса в США

Компания Merck просит разрешения на использование таблеток от коронавируса в США

Киев  •  УНН

 • 17837 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Американская фармацевтическая компания Merck обратилась к регулирующим органам США с просьбой разрешить использовать свою таблетку для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Производитель заявил, что такое решение добавит простое в использовании “оружие” в мировой “арсенал” против пандемии.

В случае одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — данная таблетка станет первой в мире, которая предназначена для лечения болезни. Все остальные виды лечения COVID-19, поддерживаемые FDA, требуют внутривенного введения или инъекции.

Издание пишет, что противовирусные таблетки, которые люди могут принимать дома, чтобы уменьшить симптомы и ускорить выздоровление, могут оказаться “революционными”, поскольку они снизят колоссальную нагрузку на больницы США и помогут сдержать вспышки заболеваний в более бедных странах со слабыми системами здравоохранения.

Это также укрепит двусторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактика, в первую очередь с помощью вакцинации.

Добавим

Согласно результатам промежуточных клинических испытаний, экспериментальный препарат в виде таблеток для тяжелой формы COVID мольнупиравир снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину.

Таблетку мольнупиравир давали дважды в день пациентам, у которых недавно обнаружили заболевания. Американский производитель лекарств Merck сказал, что его результаты настолько положительные, что посторонние мониторы попросили досрочно прекратить судебное разбирательство.

Он заявил, что в течение следующих двух недель будет подавать заявление о разрешении на экстренное использование препарата в США.

Напомним

Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла подтвердил информацию о том, что компания разрабатывает препарат от коронавируса, который планируют выпустить до конца 2021 года.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские ученые разрабатывают таблетки от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Их намерены выпустить этой осенью.

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