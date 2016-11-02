Комітет ВР з правосуддя схвалив законопроект про спецконфіскацію - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради розглянув та ухвалив за основу урядовий законопроект №5142 про спецконфіскацію коштів "режиму Януковича". Про це повідомив народний депутат від "Народний фронт", член комітету Ігор Алексєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
За його словами, присутній на засіданні комітету міністр юстиції Павло Петренко презентував законопроект народним депутатам.
"Учора парламент ухвалив порядок денний сесії, сьогодні законопроект було розглянуто на комітеті і отримав позитивний висновок. Ми сподіваємось на оперативний розгляд законопроекту в стінах парламенту", - зазначив І.Алексєєв.
З його слів, це законопроект, який стосується стягнення до державного бюджету більше 40 мільярдів гривень, які було арештовано на рахунках "Ощадбанку".
"Це кошти Януковича та його найближчого оточення, це ті кошти, які, ми сподіваємось, будуть направлені на фінансування оборонного сектору, на соціальні видатки, тому позитивно, що комітет оперативно його розглянув та надав позитивний висновок", - сказав він.