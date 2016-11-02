Комитет ВР по правосудию одобрил законопроект о спецконфискации - нардеп

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рассмотрел и принял за основу правительственный законопроект №5142 о спецконфискации средств "режима Януковича". Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта", член комитета Игорь Алексеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, присутствовавший на заседании комитета министр юстиции Павел Петренко презентовал законопроект народным депутатам.

"Вчера парламент принял повестку дня сессии, сегодня законопроект был рассмотрен на комитете и получил положительное заключение. Мы надеемся на оперативное рассмотрение законопроекта в стенах парламента", - отметил И.Алексеев.

По его словам, это законопроект, касающийся взыскания в государственный бюджет более 40 миллиардов гривен, которые были арестованы на счетах "Ощадбанка".

"Это средства Януковича и его ближайшего окружения, это те средства, которые, мы надеемся, будут направлены на финансирование оборонного сектора, на социальные расходы, поэтому положительно, что комитет оперативно его рассмотрел и дал положительное заключение", - сказал он.

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