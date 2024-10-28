Комітет ВР підтримав чергове продовження воєнного стану
Київ • УНН
Комітет ВР з нацбезпеки схвалив законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Режими діятимуть з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року.
У понеділок, 28 жовтня, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. Про це заявив народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.
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Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав закони #12152 та #12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. На 90 днів
За його словами, на цьому тижні їх має затвердити Парламент на засіданні.
Желєзняк додає, що це буде 13-те вже голосування за воєнний стан.
Нагадаємо
В понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи передбачають продовження обох режимів на 90 діб з 10 листопада 2024 року.